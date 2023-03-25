Галактионов — о Дзюбе: он предельно мотивирован, наши амбиции совпадают

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нападающем Артёме Дзюбе, отметив его хорошую форму и мотивацию.

«Хорошее физическое состояние Дзюбы? Перед подписанием контракта мы проводили тестирование. Оно показало, что его уровень функционального состояния выше среднего, он готов играть. Вопрос заключался только в игровом тонусе и во взаимодействии с партнёрами. Через кубковые матчи мы целенаправленно его водили, чтобы эта притирка шла как можно быстрее. Многие удивлялись, почему он так быстро попал в состав, но я уже на это ответил. Он предельно мотивирован, он реваншист. Наши сегодняшние с ним задачи совпадают.

Какие именно задачи? Он хочет забивать, он хочет добиваться результата, хочет выходить дальше в гонку бомбардиров. Он хочет играть, доказывать и быть на виду. Наши амбиции с ним сейчас совпадают», — приводит слова Галактионова Sport24.