Карвальо — после игры ЦСКА — 2DROTS: могу официально заявить, что теперь я вышел на пенсию

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо, сыгравший за московскую команду в товарищеском матче с 2DROTS (1:2), прокомментировал своё участие в этой встрече.

«Хотел бы поблагодарить ЦСКА за приглашение поприсутствовать на таком празднике. В марте мне исполнилось 40 лет: после матча с 2DROTS могу официально заявить, что теперь я вышел на пенсию.

Я всё время хотел вернуться в Москву и побывать в родных местах. Мой сын ещё даже не родился, когда мы выиграли Кубок УЕФА. Сейчас хотел показать ему моё прошлое: как мы играли, тренировались и жили. Вернулся в Россию показать жене и сыну родные стены», — передаёт слова Карвальо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Даниэл Карвальо был футболистом ЦСКА с 2004 по 2010 год.

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