Рафаэль Варан рассказал, в каком клубе хотел бы закончить карьеру

Футболист «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан ответил на вопрос, в каком клубе он предпочёл бы закончить карьеру.
«Я закончу карьеру либо в «Реале», либо в «Манчестер Юнайтед», либо в «Лансе». Уверен, что другой клуб в этом списке не появится. Но вариант с «Реалом» мне кажется сложным, обычно туда не возвращаются. Скорее всего, я окажусь в «Манчестере» или «Лансе».
Чем ближе твой возраст подходит к 30, тем больше об этом думаешь. С семи лет я играю в футбол, поэтому неизбежно возникает небольшое опасение, но страха при этом нет. Как и любое важное решение в жизни, оно требует тщательного обдумывания и будет приниматься шаг за шагом. Для принятия правильных решений я буду исходить из своего опыта», — приводит слова Варана GQ.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
- 25 марта 2023
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