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«Рад за Тедеско. Наш человек!» Хаджи — о дебюте тренера в сборной Бельгии

«Рад за Тедеско. Наш человек!» Хаджи — о дебюте тренера в сборной Бельгии
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Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал дебютный матч Доменико Тедеско у руля сборной Бельгии в рамках 1-го тура отбора Евро-2024, в котором его команда обыграла Швецию со счётом 3:0.

«Конечно, рад за Тедеско, всё-таки наш человек! Думаю, не только я, но и все спартаковцы рады за него: болельщикам и руководству он нравился. И тот факт, что его позвали в сборную Бельгии, показателен — отличный тренер.

Но пока трудно сказать, добьётся ли Тедеско большого успеха с Бельгией. Это была только первая игра — сразу выводы делать не стоит. Может быть разное: сейчас, например, всё хорошо, но потом, может, будет кризис или возникнут проблемы в раздевалке. Но будем надеяться на лучшее», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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