Лепёхин: у сборной России нет задачи побеждать, иначе обыграли бы Иран

Футбольный эксперт Константин Лепёхин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Ираком. Он отметил, что уровень Ирака ниже, чем у сборной Ирана.

«Насколько я понимаю, у Карпина нет задачи однозначно победить. Ставятся какие-то другие цели. Понятно, что если ставить задачу выиграть у Ирана и Ирака, то сборная России, конечно, добилась бы этого. Но рано или поздно наша команда должна победить, ведь уже четвёртый матч подряд заканчивается с не лучшим для нас результатом. Тем более матч пройдёт в Питере, придут свои болельщики.

Иран — это крепкая команда, как бы мы к ней ни относились. Принижать её уровень не стоит. А вот Ирак – другое дело. Мне кажется, они значительно слабее Ирана, поэтому, конечно, результат должен быть другим», — приводит слова Лепёхина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в товарищеском матче с Ираном сборная России сыграла вничью (1:1).