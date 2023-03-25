Дмитрий Булыкин: все ждут, что Россия обыграет Ирак и подарит болельщикам радость
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Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеской встречи сборной России с Ираком, а также высказался о предыдущей игре национальной команды, с Ираном, которая состоялась 23 марта и завершилась вничью — 1:1.
«Сборной России не хватило хорошей игры в защите для победы над Ираном. Но хорошо, что удалось сыграть вничью в гостях с командой, которая играла на чемпионате мира. Теперь все ждут, что Россия обыграет Ирак и подарит болельщикам радость», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Матч сборной России с Ираком состоится уже завтра, 26 марта. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
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