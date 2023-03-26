Руни — о Кейне: я видел только одного человека с таким менталитетом, и это был Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о форварде «Тоттенхэма» Гарри Кейне, который побил его рекорд по голам за сборную Англии.

«Когда в сентябре 2015 года я побил рекорд Англии по забитым голам, реализовав пенальти в ворота Швейцарии, Гарри Кейн был первым игроком, который подбежал и отпраздновал это событие вместе со мной. Позже я упомянул Гарри в речи, которую произнёс в раздевалке.

Я хотел, чтобы молодые игроки в команде сами приблизились к рекорду и даже превзошли меня. На тот момент Гарри забил всего три гола за сборную Англии, но я сказал эти слова, потому что знал, что он может это сделать.

Он хочет быть как Роберт Левандовски: голевая машина, которая всё ещё находится на вершине в свои 30 с лишним лет, и у него есть всё для того, чтобы это произошло. Я думаю, что Гарри закончит с общим количеством голов за сборную Англии далеко за 70. Другому игроку будет трудно побить его рекорд.

Я видел в своей жизни только одного человека с таким менталитетом, как у Кейна, и это был Криштиану Роналду. И у него, и у Гарри есть то, что вы бы назвали хорошим видом эгоизма, одержимость целями, которая встроена в подкорку. Это важно для их успеха», — написал Руни в своей колонке в The Times.

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