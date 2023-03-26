Горецка: у меня не было проблем с Нагельсманом. Его увольнение стало шоком
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка заявил, что его шокировала новость об увольнении главного тренера Юлиана Нагельсмана.
«У меня никогда не было проблем с Нагельсманом. Не знаю, как считают другие, но от себя могу сказать, что он не потерял контроль над раздевалкой. Известие об увольнении Юлиана стало шоком! Мы, игроки, все были удивлены», — приводит слова Горецки авторитетный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, что 24 марта руководство «Баварии» официально объявило об увольнении 35-летнего Нагельсмана с поста главного тренера. Немецкий тренер руководил командой с лета 2021 года.
На вакантный пост в мюнхенском клубе был назначен Томас Тухель, подписавший контракт до 30 июня 2025 года.
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