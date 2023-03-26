«До сих пор не могу поверить». 32-летний Хоселу — о дубле в дебютном матче за Испанию
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Нападающий «Эспаньола» и сборной Испании Хоселу, оформивший дубль в матче отборочного турнира к чемпионату Европы с Норвегией (3:0), прокомментировал своё выступление в этой встрече. Для 32-летнего футболиста этот матч стал дебютным за Испанию, он вышел на поле на 81-й минуте.
«До сих пор не могу поверить, что дважды забил в своём дебютном матче за сборную Испании. Это лучшее, что может случиться в карьере любого футболиста. Это награда за работу, которую мы выполняем на регулярном основе на протяжении всей карьеры.
Хочу поблагодарить свою семью. Она всегда поддерживала меня», — приводит слова Хоселу пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте.
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Первый гол Хоселу. Видеоролик:
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