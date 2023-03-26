Испания разгромила Норвегию без Холанда. А матч украсил выход 32-летнего дебютанта

Сборная Испании стартовала в квалификации Евро-2024. Этот матч команда провела под руководством нового главного тренера. А украшением встречи стал выход на замену дебютанта.

Испанская команда сменила тренера после неудачного выступления на чемпионате мира. Луис Энрике покинул свой пост, а его место занял Луис де ла Фуэнте. В первом же официальном матче новый тренер выпустил сразу несколько футболистов, о которых в сборной уже забыли. Вратарь Кепа Аррисабалага не играл за команду с 2020 года, защитник Начо Фернандес — с 2018-го, полузащитник Микель Мерино — с 2021-го, нападающий Яго Аспас — с 2019-го.

В первой половине первого тайма испанцы привычно долго владели мячом (79% против 21%), но опасных моментов было мало. Впрочем, хозяева реализовали первый же свой шанс. Алекс Бальде то ли пробил, то ли прострелил, а Дани Ольмо в касание подправил мяч в сетку. Есть первый гол сборной Испании при новом тренере!

Надо сказать, что норвежцы проводили матч без своей главной звезды. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд приехал в расположение сборной, однако врачи отправили его обратно в Англию. Причина — травма паха. Зато с первых минут играл другой центральный нападающий — Александр Сёрлот. В первом тайме он мягко забросил на дальнюю штангу, откуда Фредрик Эурснес пальнул под перекладину. Кепа вовремя вскинул руки и спас команду от гола.

В игре Кепа Фото: Angel Martinez/Getty Images

Гости неплохо провели концовку первого тайма. Осмелевшие норвежцы активно шли вперёд, а соперник в это время как будто бы успокоился. На последних минутах тайма Мохамед Эльюнусси оказался на газоне после контакта с Дани Карвахалем, но французский арбитр Бенуа Бастьен призвал продолжать игру.

После перерыва испанцы чуть не привезли гол на ровном месте. Начо неудачно подставил ногу после прострела, и мяч летел в пустой угол. Кепа в самый последний момент спас команду от больших неприятностей. Норвежцы сигнализировали арбитру, что мяч полностью пересёк линию ворот, но Бастьен показал, что система фиксации гола взятие ворот не зафиксировала. Повторы убедили в правильности решения судьи.

Испанцы, в свою очередь, долго владели мячом, но без остроты у чужих ворот. Де ла Фуэнте выпустил на поле несколько свежих футболистов, но это не сказалось на действиях команды в атаке. На этом отрезке казалось, что новый тренер не внёс каких-то кардинальных изменений в игру сборной Испании. Примерно в таком же ключе команда действовала с Марокко на чемпионате мира.

А норвежцы создали жирный момент для Сёрлота. Форварду «Реал Сосьедад» никто не мешал, но он просто не попал в дальний угол. Кепа в этом эпизоде выступал в роли наблюдателя и уже никак бы не спас команду. С точки зрения игры в обороне испанцы провели не лучший матч.

А потом настало время дебютанта. 32-летний нападающий Хоселу вышел на замену на 81-й минуте и ярко проявил себя за отведённое время. До этого дня он ни разу не выходил на поле в футболке сборной Испании. Уже через три минуты после появления в матче с Норвегией Хоселу укрепил преимущество хозяев. Фабиан Руис (тоже вышел на замену) выдал идеальный пас, а форвард головой направил мяч в дальний угол.

А ещё через минуту Хоселу оформил дубль. Затяжная атака завершилась ударом Микеля Оярсабаля с острого угла. Вратарь справился, но на добивании первым оказался Хоселу, который с линии вратарской расстрелял ближний угол. Вот это дебют!

Испания спокойно довела встречу до победы и набрала три очка. Игру испанцев до 80-й минуты нельзя было назвать интересной, но концовку они провели на приличном уровне и добили соперника. А Хоселу запомнит этот матч на всю жизнь.