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Киммих: отставка тренера всегда разочаровывает. Это означает, что игроки не справились

Киммих: отставка тренера всегда разочаровывает. Это означает, что игроки не справились
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался об отставке главного тренера Юлиана Нагельсмана.

«Увольнение тренера всегда разочаровывает. Потому что это означает, что мы, игроки, не справились. Безумная ситуация, но в конце концов футбол — это бизнес. Мало сердечности и мало любви», — приводит слова Киммиха France24.

«Бавария» приняла решение уволить Нагельсмана после поражения в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (1:2). На его место назначен Томас Тухель, ранее возглавлявший «Челси».

«Бавария» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Германии нынешнего сезона, отставая от дортмундской «Боруссии» на один балл. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Манчестер Сити».

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