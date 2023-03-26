Киммих: отставка тренера всегда разочаровывает. Это означает, что игроки не справились

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался об отставке главного тренера Юлиана Нагельсмана.

«Увольнение тренера всегда разочаровывает. Потому что это означает, что мы, игроки, не справились. Безумная ситуация, но в конце концов футбол — это бизнес. Мало сердечности и мало любви», — приводит слова Киммиха France24.

«Бавария» приняла решение уволить Нагельсмана после поражения в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (1:2). На его место назначен Томас Тухель, ранее возглавлявший «Челси».

«Бавария» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Германии нынешнего сезона, отставая от дортмундской «Боруссии» на один балл. В четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Манчестер Сити».