«Мы здесь для побед». Капитан Германии Киммих — об отказе от радужной капитанской повязки

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих объяснил решение национальной команды отказаться от ношения капитанской повязки в цветах радуги. Полузащитник заявил, что немцы хотят сосредоточиться на футболе.

«Я думаю, что сейчас пришло время полностью сосредоточиться на футболе. Это не противоречит ценностям, которые мы представляем. На этом дискуссия закончена.

Я разговаривал с тренером и президентом федерации, и мы вместе решили, что хотим играть с чёрно-красно-золотой повязкой. Мы здесь для того, чтобы играть и выигрывать матчи, независимо от того, носим ли мы чёрно-красно-золотую или радужную капитанскую повязку. Мы часто говорили о ценностях, которые отстаиваем, и демонстрировали своё отношение к этому», — приводит слова Киммиха Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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