Дзаньоло: хотел бы сыграть в Лиге наций. Нет ничего прекраснее, чем представлять Италию

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло рассказал о своём будущем и выразил желание вернуться в сборную Италии.
«Никто не знает будущего. Очевидно, что я не могу гарантировать, что останусь в Турции на пять лет, но пока я здесь, я всегда буду стараться изо всех сил. Переход сюда? Мне нужно было регулярно играть. Поэтому я поговорил с Сержиу Оливейрой, который был со мной в «Роме», и он сказал, что обстановка в клубе хорошая, а турецкая лига конкурентоспособна.
Тогда я позвонил тренеру сборной Манчини, и он тоже посоветовал мне уйти, сказав, что со мной всё будет в порядке. И он был прав.
Для возвращения в сборную мне нужно работать. Я говорил с тренерами, они следят за мной, и когда я буду в порядке, всё произойдёт автоматически. Я хотел бы сыграть в плей-офф Лиги наций. Я очень переживаю за национальную сборную, нет ничего прекраснее, чем представлять Италию», — приводит слова Дзаньоло La Gazzetta dello Sport.
23-летний футболист перешёл в «Галатасарай» из «Ромы» в минувшее трансферное окно и подписал контракт с турецкой командой до лета 2027 года.
- 26 марта 2023
-
11:44
-
11:42
-
11:41
-
11:37
-
11:30
-
11:17
-
11:12
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:46
-
10:45
-
10:41
-
10:33
-
10:32
-
10:26
-
10:11
-
10:10
-
10:02
-
09:46
-
09:46
-
09:45
-
09:26
-
09:16
-
09:12
-
09:09
-
09:03
-
08:30
-
08:03
-
06:59
-
05:14
-
04:58
-
03:48
-
03:46