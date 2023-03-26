«Милан» не собирается выкупать защитника «Барселоны» Деста
Поделиться
Защитник «Барселоны» Серджино Дест, выступающий на правах аренды за «Милан», по окончании сезона вернётся в испанскую команду. Россонери не собираются активировать опцию выкупа американского футболиста за € 20 млн. Об этом сообщает Relevo.
22-летний Дест в 14 матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями. Его контракт с «Барселоной», за которую он выступает с октября 2020 года, действует до конца сезона-2024/2025.
На счету Деста 23 матча в составе сборной США, он представлял команду на чемпионате мира в Катаре. На турнире американцы дошли до 1/8 финала, где уступили Нидерландам (1:3).
Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 26 марта 2023
-
11:44
-
11:42
-
11:41
-
11:37
-
11:30
-
11:17
-
11:12
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:46
-
10:45
-
10:41
-
10:33
-
10:32
-
10:26
-
10:11
-
10:10
-
10:02
-
09:46
-
09:46
-
09:45
-
09:26
-
09:16
-
09:12
-
09:09
-
09:03
-
08:30
-
08:03
-
06:59
-
05:14
-
04:58
-
03:48
-
03:46
Партнерский контент