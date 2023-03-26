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«Милан» не собирается выкупать защитника «Барселоны» Деста

«Милан» не собирается выкупать защитника «Барселоны» Деста
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Защитник «Барселоны» Серджино Дест, выступающий на правах аренды за «Милан», по окончании сезона вернётся в испанскую команду. Россонери не собираются активировать опцию выкупа американского футболиста за € 20 млн. Об этом сообщает Relevo.

22-летний Дест в 14 матчах нынешнего сезона не отметился результативными действиями. Его контракт с «Барселоной», за которую он выступает с октября 2020 года, действует до конца сезона-2024/2025.

На счету Деста 23 матча в составе сборной США, он представлял команду на чемпионате мира в Катаре. На турнире американцы дошли до 1/8 финала, где уступили Нидерландам (1:3).

Видеообзор. «Барселона» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 26-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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