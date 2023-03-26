Дзаньоло — о «Галатасарае»: не уверен, что отыграю в Турции весь контракт

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло не уверен, что отыграет в Турции до окончания контракта в 2027 году.
«У меня нет гарантии, что я буду выступать в чемпионате Турции все четыре года по моему контракту. В январе я также получил предложения от «Борнмута» и «Фенербахче», но я дал слово «Галатасараю», у которого прекрасный стадион», — приводит слова Дзаньоло журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
23-летний Дзаньоло перешёл в «Галатасарай» из «Ромы» в январе 2023 года за € 15 млн, подписав контракт с опцией выкупа за € 35 млн. За новую команду итальянец в двух матчах отметился забитым голом. На его счету также 11 матчей в составе сборной Италии, за которую он отличился дважды.
Видеообзор. Хорватия сыграла вничью с Уэльсом, пропустив на 90+3-й минуте:
Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
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