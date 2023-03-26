Борис Игнатьев: против Ирака у сборной России будет напряжение
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирака.
«По чемпионату мира, по игре сборной Ирана с Россией было заметно: движение вперёд в регионе есть. Я много раз возил туда наши юношеские, молодёжную сборные, и мы легко их обыгрывали. А сейчас уровень футбола там прилично вырос. Наверное, так же и в Ираке. Они и Иран в отборочном турнире обыгрывали. Так что в Петербурге у наших тоже будет напряжение», — сказал Игнатьев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Товарищеский матч Россия — Ирак пройдёт сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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