Борис Игнатьев: против Ирака у сборной России будет напряжение

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирака.

«По чемпионату мира, по игре сборной Ирана с Россией было заметно: движение вперёд в регионе есть. Я много раз возил туда наши юношеские, молодёжную сборные, и мы легко их обыгрывали. А сейчас уровень футбола там прилично вырос. Наверное, так же и в Ираке. Они и Иран в отборочном турнире обыгрывали. Так что в Петербурге у наших тоже будет напряжение», — сказал Игнатьев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Товарищеский матч Россия — Ирак пройдёт сегодня, 26 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.