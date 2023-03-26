Пирс: никто из действующих футболистов не приблизится к рекорду Кейна

Бывший защитник сборной Англии Стюарт Пирс выразил мнение, что никто из действующих игроков не превзойдёт рекорд нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна по голам за сборную.
Кейн забил свой 54-й мяч за сборную Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с Италией (2:1), обойдя в списке лучших бомбардиров Уэйна Руни.
«Я не вижу никого из действующих футболистов на данный момент, кто может просто приблизиться к нему. Понадобится кто-то, о ком ещё никто не слышал, кто станет следующим центральным форвардом сборной Англии через 10-20 лет.
Прямо сейчас Кейн побил рекорд и собирается поднять планку так высоко, насколько это возможно. Он такой человек, который хочет играть в каждой игре и ставить ещё больше рекордов. Я уверен, что все мы раньше смотрели на Гарри, и мало кто знал, что он достигнет того, чего добился сейчас», — приводит слова Пирса The Sun.
- 26 марта 2023
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