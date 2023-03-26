Гранат: нет ощущения, что Карпин теряет контроль над ситуацией. Сборная ему небезразлична

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал слова главного тренера российской сборной Валерия Карпина о том, что он не держится за место в национальной команде.

«Нет ощущения, что Карпин теряет контроль над ситуацией. Слова Карпина про то, что он не держится за место, говорят о том, что он уверен в себе. Если он не будет работать в сборной или в «Ростове», то спокойно найдёт себе место. Он это говорил не потому, что ему сборная безразлична. Она ему небезразлична — уверен.

Да, последние результаты удручают. Хочется всем лучших результатов. Но пока показываем то, что есть. Если бы был полный состав с Ираном, то сыграли бы лучше», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.