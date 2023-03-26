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Женская сборная России U16 добыла третью подряд победу на турнире в Азии

Женская сборная России U16 добыла третью подряд победу на турнире в Азии
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Женская сборная России U16 провела третий матч на турнире под эгидой Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Молодые футболистки вышли на игру с национальным гимном и флагом и обыграли сверстниц из Непала со счётом 3:1.

В первом матче на турнире россиянки обыграли с разгромным счётом сборную Бангладеш (3:0), во втором — национальную команду Бутана (9:1).

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в официальных международных турнирах из-за политической ситуации в мире. В связи с этим Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ранее также появилась информация, что основная мужская сборная России может сыграть на товарищеском турнире под эгидой футбольной ассоциации Центральной Азии. Участие в турнире уже точно примут Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.

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