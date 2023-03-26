Погребняк считает оправданной реакцию министра спорта на слова Карпина о сборной России

Бывший нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал критику главного тренера национальной команды Валерия Карпина со стороны министра спорта РФ Олега Матыцина. Ранее Матыцин заявил, что если Валерий Карпин не держится за место в национальной команде, то это путь в никуда.

«После слов Валерия Георгиевича присутствует некоторое недовольство со стороны главы спорта. Его реакция оправдана. Я, конечно, не советчик, но на месте Валерия Георгиевича такими фразами про сборную не разбрасывался бы», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходит товарищеский матч национальных команд России и Ирака. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.