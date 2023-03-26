Матыцин — о словах Карпина про сборную России: безразличие — дорога в никуда

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал слова главного тренера российской сборной Валерия Карпина о том, что он не держится за место в национальной команде.
«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения.
Каждое сказанное им слово даёт соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков.
Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и по максимуму выкладывались за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда.
Поэтому надо чётко определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.
- 26 марта 2023
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