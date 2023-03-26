Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матыцин — о словах Карпина про сборную России: безразличие — дорога в никуда

Матыцин — о словах Карпина про сборную России: безразличие — дорога в никуда
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал слова главного тренера российской сборной Валерия Карпина о том, что он не держится за место в национальной команде.

«Главный тренер сборной России по футболу — это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное — является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения.
Каждое сказанное им слово даёт соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков.

Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и по максимуму выкладывались за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда.

Поэтому надо чётко определиться: ты с нами — с командой, болельщиками, Россией — или ты сам по себе», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Материалы по теме
Карпин: мои слова про сборную? Я и в «Ростове» не держусь за место — уволят и уволят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023