Сборная России добыла первую победу за полгода
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Победа сборной России в товарищеском матче с Ираком (2:0) стала для россиян первым триумфом за полгода.
Прошлая победа команды Валерия Карпина датирована 24 сентября 2022 года – тогда Россия обыграла Кыргызстан со счётом 2:1. После этого россияне сыграли три матча вничью: с Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).
Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
26 марта 2023, воскресенье. 18:05 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Ирак
1:0 Миранчук – 50' 2:0 Пиняев – 58'
Удаления: Кузяев – 90+3' / нет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Для сборной России матч с Ираком стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Кроме того, матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.
Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.
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