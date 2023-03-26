Николай Комличенко — о матче с Ираком: я бы дома только и играл! Атмосфера — супер

Нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал победу в товарищеском матче с национальной командой Ирака (2:0).

«В первом тайме у сборной не получилось забить гол. Простили, что мы где-то ошиблись и подарили шанс. Недооценки никакой не было. Давно не играли дома, атмосфера — супер. Очень соскучились. Я бы дома только и играл такие матчи», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Кроме того, встреча с Ираком в Санкт-Петербурге — первая международная домашняя игра россиян за полтора года. На стадион «Газпром Арена» пришли 23 818 зрителей.

Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований из-за политической ситуации в мире.