Карпин: не знаю, когда сыграем в следующий раз. Вы сами знаете разговоры про турнир в Азии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о следующих матчах национальной команды после товарищеской игры с Ираком (2:0).

«Когда сыграем в следующий раз? Следующие окна ФИФА — июнь. Вы сами знаете разговоры про азиатский турнир. Но что будет — не знаю, посмотрим.

Кем-то из игроков доволен, кем-то очень доволен, кем-то недоволен, а кем-то очень недоволен. Со всеми по-разному», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России одержала победу в товарищеском матче с Ираком (2:0), проходившем сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Для национальной команды этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Матч с Ираком в Санкт-Петербурге стал для россиян первой международной домашней игрой за полтора года.