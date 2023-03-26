Мбаппе: Платини останется легендой, даже если я обойду его в рейтинге

Форвард и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался на тему бомбардирских достижений в футболке «трёхцветных». Забив 38 голов в 67 матчах, Мбаппе стал пятым в рейтинге бомбардиров сборной, и всего три точных удара отделяют его от Мишеля Платини (41 гол).

«3 гола, чтобы догнать Платини? Это и честь, и очередная планка, которую нужно покорить. Мишель Платини – абсолютная легенда. Обгоню я его завтра или послезавтра, Мишель Платини всё равно останется бесспорной легендой французского футбола. Но, как я уже сказал, я продолжу свой путь, и он будет проходить через достижение Мишеля Платини», – сказал Мбаппе на пресс-конференции.

Отметим, что рейтинг бомбардиров сборной Франции возглавляет Оливье Жиру (53), за ним идут Тьерри Анри (51) и Антуан Гризманн (43). В последнем матче за сборную Франции Мбаппе отличился дублем (в ворота Нидерландов), следующая игра со сборной Ирландии состоится 27 марта.