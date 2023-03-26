Мбаппе: Платини останется легендой, даже если я обойду его в рейтинге

Форвард и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался на тему бомбардирских достижений в футболке «трёхцветных». Забив 38 голов в 67 матчах, Мбаппе стал пятым в рейтинге бомбардиров сборной, и всего три точных удара отделяют его от Мишеля Платини (41 гол).
«3 гола, чтобы догнать Платини? Это и честь, и очередная планка, которую нужно покорить. Мишель Платини – абсолютная легенда. Обгоню я его завтра или послезавтра, Мишель Платини всё равно останется бесспорной легендой французского футбола. Но, как я уже сказал, я продолжу свой путь, и он будет проходить через достижение Мишеля Платини», – сказал Мбаппе на пресс-конференции.
Отметим, что рейтинг бомбардиров сборной Франции возглавляет Оливье Жиру (53), за ним идут Тьерри Анри (51) и Антуан Гризманн (43). В последнем матче за сборную Франции Мбаппе отличился дублем (в ворота Нидерландов), следующая игра со сборной Ирландии состоится 27 марта.
- 26 марта 2023
-
22:28
-
22:13
-
22:11
-
22:01
-
21:56
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:25
-
21:21
-
21:17
-
21:15
-
21:14
-
21:13
-
21:10
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:54
-
20:50
-
20:49
-
20:44
-
20:42
-
20:42
-
20:39
-
20:37
-
20:37
-
20:36
-
20:33
-
20:29
-
20:28