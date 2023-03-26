Забитцер хочет остаться в «МЮ». «Бавария» примет решение летом

Австрийский полузащитник Марсель Забитцер хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
На данный момент игрок сборной Австрии выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Баварии» без опции выкупа и хочет остаться в английском клубе на постоянной основе.
По сообщениям источника, окончательное решение вопроса о будущем полузащитника будет принято руководством мюнхенского клуба в мае или июне. На неопределённость в текущей ситуации повлияло назначение на пост нового главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.
В текущем сезоне АПЛ Забитцер провёл за «Манчестер Юнайтед» пять матчей, в которых не отметился голевыми действиями.
Завтра, 27 марта, Марсель Забитцер сыграет в составе сборной Австрии в матче отбора к Евро-2024 с Эстонией.
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