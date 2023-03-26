Уткин: не хочу никого поздравлять с победой. Победа дома над Ираком — это нормально

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о победе сборной России в товарищеском матче с Ираком (2:0).

«Не хочу никого поздравлять с победой. Победа дома над Ираком — это нормально. Можно порадоваться тому, что прервана цепь мрачных ничьих — довольно нервной, но победой же. Поздравить имеет смысл Пиняева. Потому что стать самым молодым автором гола за сборную — ну, это круто. Предыдущий рекорд Сычёва простоял 21 без малого год», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Для сборной России этот матч стал вторым на мартовских сборах. 23 марта команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране. Кроме того, встреча с Ираком в Санкт-Петербурге — первая международная домашняя игра россиян за полтора года. На стадион «Газпром Арена» пришли 23 818 зрителей.