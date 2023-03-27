Мудрик признан худшим игроком матча Англия — Украина по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored опубликовал оценки за матч 2-го тура квалификации Евро-2024 Англия — Украина. Так, худшим игроком в этой встрече признан украинский вингер Михаил Мудрик, за которого минувшей зимой «Челси» заплатил € 100 млн.
Мудрик получил оценку 5,7 за матч Англия — Украина. Балла ниже нет ни у одного футболиста. У Михаила всего одна удачная обводка за матч, 70% точность передач и один удар в сторону ворот.
Оценки за матч Англия — Украина
Фото: WhoScored
Напомним, сегодня, 26 марта, в матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата Европы — 2024 встретились сборные Англии и Украины. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. На матче присутствовали более 83 тыс. зрителей.
Сборная Англии забила два победных гола в первом тайме всего за три минуты. На 37-й минуте отличился Гарри Кейн, на 40-й минуте преимущество «трёх львов» удвоил Букайо Сака. Во втором тайме счёт не изменился. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу англичан.
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