Ролан Гусев: было бы интересно собрать ЦСКА образца 2005 года и сыграть со «Спартаком»

Бывший футболист московского ЦСКА Ролан Гусев выразил желание сыграть ретро-матч между «армейцами» и столичным «Спартаком». Он не против поиграть вместе с Андреем Тихоновым и Дмитрием Аленичевым.

«Конечно, это было бы интересно. Это неплохая идея. Думаю, все ребята с удовольствием соберутся в полном составе.

Надо подбирать такое время, чтобы у всех были отпуска. Но это Даниэлю надо заняться организацией. Сама идея хорошая.

В то время нам было без разницы, с кем играть. Думаю, главное будет собраться, увидеть друг друга, пообщаться, показать себя болельщикам.

Можно было бы и со «Спартаком», и с «Динамо», и с «Зенитом». Можно вообще собрать сборную тех годов с Тихоновым, Аленичевым, Титовым, Кобелевым и другими», – приводит слова Гусева «РБ Спорт».