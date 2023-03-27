Нассер Аль-Хелаифи: Суперлига – не угроза для «ПСЖ»
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал идею создания Суперлиги Европы.
«Не думаю, что мне следует говорить о Суперлиге. Это не угроза для нас. Мы должны быть сильнее, оставить эго, власть и деньги в стороне и сосредоточиться на том, как развивать клубы и делать их лучше.
Сосредоточиться на себе, на том, чтобы быть лучше, на том, чтобы работать как команда. На следующей неделе будут новые объявления. Вы увидите новости об этом в футбольном мире», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» после 28 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 66 очков. На втором месте расположился «Марсель», у которого 59 очков.
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