Мбаппе — капитанстве в сборной Франции: я представляю команду, представляющую французов

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о получении капитанской повязки в национальной команде, отметив, что не хочет быть тем, кто руководит партнёрами. Форвард хочет быть представителем команды, представляющей страну.

«Быть капитаном сборной своей страны всегда символично. Мы представляем миллионы французов. И теперь я, в кавычках, представитель команды, которая представляет страну. Это что-то великолепное, я об этом думал, когда был ребёнком…

Когда ты капитан, есть ряд вещей, которые ты не должен упускать. В первую очередь нужно думать о команде. Я не хочу быть капитаном, который руководит, я думаю, что у нас в команде много важных игроков.

Конечно, я являюсь связующим звеном между прошлым и новым поколениями, но в этом нет никакого давления. Я думаю, что всё будет очень хорошо», — приводит слова Мбаппе «твиттер» Telefoot.

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