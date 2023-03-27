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Мбаппе: цель Франции — квалифицироваться на Евро, а затем постараться выиграть турнир

Мбаппе: цель Франции — квалифицироваться на Евро, а затем постараться выиграть турнир
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил, что цель сборной Франции – выиграть Евро-2024.

«Ясно, что если смотреть на бумаге и поставить себя на место тех, кто смотрит футбол по телевизору, то может возникнуть такой вопрос: «Как они смогут не выиграть Евро-2024?»

У нас нет проблем с тем, чтобы сказать, что мы играем в лучших клубах мира. У нас есть игроки, которые, возможно, одни из лучших на своих позициях. Теперь надо творить, ведь многие игроки ушли, чтобы снова двигаться вперед и выигрывать трофеи.

Цель, для начала, – квалифицироваться на Евро, а затем, конечно, мы должны постараться выиграть турнир», – приводит слова Мбаппе Get French Football News со ссылкой на Téléfoot.

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами:

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