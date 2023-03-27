Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Литвинов остался доволен количеством болельщиков на матче Россия — Ирак

Руслан Литвинов остался доволен количеством болельщиков на матче Россия — Ирак
Комментарии

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов считает, что команде можно занести в актив победный товарищеский матч с Ираком (2:0).

«Думаю, можно занести матч с Ираком в актив. Да, с Ираном что-то не получалось больше, но там и уровень футболистов выше. Победили в матче с Ираком, удалось это сделать на домашней арене. Наверное, самые приятные эмоции, помимо победы, то, что пришло столько болельщиков нас поддержать, гнали вперёд. Спасибо всем», — переданы слова Литвинова в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

21-летний Руслан Литвинов полностью проводит третью игру за сборную России подряд. В первых двух встречах с ним команда сыграла вничью с Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).

Материалы по теме
Сборная России включила тумблер совести. Выходит, мы снова её любим?
Сборная России включила тумблер совести. Выходит, мы снова её любим?
Материалы по теме
Капитан сборной России Даниил Фомин высказался о победе над Ираком в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023