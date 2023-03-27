Руслан Литвинов остался доволен количеством болельщиков на матче Россия — Ирак
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Полузащитник сборной России Руслан Литвинов считает, что команде можно занести в актив победный товарищеский матч с Ираком (2:0).
«Думаю, можно занести матч с Ираком в актив. Да, с Ираном что-то не получалось больше, но там и уровень футболистов выше. Победили в матче с Ираком, удалось это сделать на домашней арене. Наверное, самые приятные эмоции, помимо победы, то, что пришло столько болельщиков нас поддержать, гнали вперёд. Спасибо всем», — переданы слова Литвинова в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
21-летний Руслан Литвинов полностью проводит третью игру за сборную России подряд. В первых двух встречах с ним команда сыграла вничью с Узбекистаном (0:0) и Ираном (1:1).
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