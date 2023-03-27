Капитан сборной России Даниил Фомин высказался о победе над Ираком в товарищеском матче

Полузащитник и капитан сборной России Даниил Фомин прокомментировал мартовский сбор национальной команды. В последней игре Россия обыграла Ирак (2:0) на стадионе в Санкт-Петербурге. Это был первый домашний матч для сборной за 1,5 года.

«Продуктивно провели время, важно собираться и играть, долго не встречались. Домашний матч впервые за долгое время, хорошо, что выиграли, где-то могли сыграть получше», — переданы слова Фомина в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

26-летний Фомин на клубном уровне выступает за московское «Динамо». В 27 матчах нынешнего сезона на его счету три гола и четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Фомин является капитаном команды.