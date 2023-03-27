Бородюк: победа сборной России — главное. Хотят увидеть игру, пусть включают PlayStation
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Ираком (2:0).
«Хотел бы поздравить ребят, молодцы! Старались, 2:0 выиграли — на мой взгляд, сейчас это самое главное. Все довольны. Те, кто хотят ещё игру увидеть — пусть PlayStation включают и там смотрят. Ещё раз хочу поздравить ребят с домашней победой.
Нужно продолжать играть на результат и побеждать. Как только станут постоянно выигрывать и так серьёзно относиться к каждому матчу, будет вырабатываться менталитет победителя, уверенность и психология, что приведёт к стабильности в игре. Сейчас для сборной это самое главное», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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