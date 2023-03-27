Сычёв — о Карпине: работа в сборной — венец и награда для тренера. Сейчас это стирается
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв высказался о работе Валерия Карпина в национальной команде.
«Карпину стала безразлична сборная России? Кажется, что сейчас немного нивелируется тот факт, что для каждого тренера работа в сборной — венец. Раньше так было априори, раньше любая игра сборной была как награда. Сейчас это всё стирается из повестки. Как будто игроков заставляют приезжать и играть за флаг, за гимн.
Карпин — лучший тренер для сборной? Нужно смотреть на всё, что происходит. Нельзя абстрагироваться от всей ситуации, что происходит вокруг, в том числе в футболе», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
На счету Дмитрия Сычёва 47 матчей в составе сборной России.
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