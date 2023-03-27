Широков — о «Зените»: в турнирную таблицу посмотрите. Вряд ли это за счёт судейства
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Бывший игрок «Зенита» Роман Широков выразил мнение о лидерстве петербургской команды в РПЛ.
«Судьи тащат «Зенит»? Куда они его тащат? В турнирную таблицу посмотрите. У них меньше всех пропущенных, больше всех забитых, и очков намного больше, чем у остальных. Вряд ли это за счет судейства», — приводит слова Широкова Sport24.
Напомним, благотворительный матч между «Зенитом» и «Фенербахче» прошёл 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». В составе сине-бело-голубых голами отметились Малком и Клаудиньо. За турецкую команду забивали Мерт Яндаш и Бора Айдынлык. Все средства, вырученные во время организации матча, будут отправлены пострадавшим во время землетрясений в Турции.
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