Все клубы МЛС согласились выплачивать часть зарплаты Месси ради его перехода в лигу

Клубы американской МЛС разработали новый вариант приглашения в лигу аргентинской звезды французского «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, «Интер Майами», с переходом в который долгое время связывали Месси, не способен полностью взять на себя высокую зарплату аргентинца. В связи с этим несколько недель назад владельцы клубов МЛС провели встречу, на которой достигли договорённости о том, что все команды будут выплачивать часть зарплаты суперзвезды.
Месси при этом будет волен сам выбирать команду, в которой он хочет играть.
Подобное решение клубов, в которых Месси выступать не будет, оправдано тем, что сумму телевизионного контракта МЛС значительно увеличится, если в лигу придёт такой игрок.
Толпы людей встречают Месси перед семейным ужином:
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