Трансферная стоимость Александра Головина выросла до € 25 млн — Transfermarkt
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Интернет-портал Transfermarkt на своём официальном сайте объявил об обновлении трансферной стоимости российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
После традиционного обновления трансферных ценников россиянин подорожал до € 25 млн. Стоимость Головина выросла на € 3 млн.
В текущем сезоне 26-летний полузащитник сыграл за «Монако» 37 матчей во всех турнирах, отметившись в них шестью забитыми мячами и семью результативными передачами.
Ранее стало известно, что в зимнее трансферное окно полузащитником интересовалась дортмундская «Боруссия», которая предлагала «Монако» за футболиста сборной России € 40 млн. Сам Головин принял решение подписать новый контракт с монегасками. Новое соглашение россиянина рассчитано до 2026 года.
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