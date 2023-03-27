Матчи сборной России с Ираном и Ираком попадут в зачёт рейтинга ФИФА

Результаты мартовских матчей национальной команды России со сборными Ирана (1:1) и Ирака (2:0) будут учтены в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
«Матчи сборной России с командами Ирана и Ирака будут учтены в рейтинге ФИФА», — передаёт TACC слова представителя пресс-службы Российского футбольного союза.
Сборная России под руководством Валерия Карпина в марте провела две товарищеских встречи, 23 марта в Тегеране сыграв вничью с Ираном, а 26 марта в Санкт-Петербурге обыграв Ирак (2:0). В рейтинге ФИФА по итогам 2022 года национальная команда России занимала 37-е место, новая версия рейтинга будет опубликована 6 апреля.
28 февраля 2022 года ФИФА отстранила российские сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения политической ситуации в связи с проведением специальной военной операции.
- 27 марта 2023
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