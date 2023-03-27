Ассоциация европейских клубов продлила сотрудничество с ФИФА до конца 2030 года

Международная федерация футбола (ФИФА) и Ассоциация европейских клубов (АЕК) заключили новое соглашение, действие которого распространяется до 31 декабря 2030 года. В Будапеште главы обеих организаций Джанни Инфантино и Нассер Аль-Хелаифи (также президент «ПСЖ») подписали меморандум по случаю 29-й генеральной ассамблеи АЕК, в которой принимает участие ФИФА. Об этом сообщил известный журналист Джанлука Ди Марцио.
Согласно меморандуму европейские клубы, обязуясь уважать международный календарь ФИФА, гарантировали участие в клубном чемпионате мира, который с 2025 года пройдёт в новом формате. 12 из 32 участников будут представлять европейский континент. В свою очередь, ФИФА увеличивает размер поощрения клубам Европы, делегирующим игроков на чемпионат мира, с € 209 млн до € 355 млн.
«Это знаменательный день для будущего футбола и его долгосрочной стабильности. Мы очень рады укрепить наше сотрудничество с АЕК», – сказал президент ФИФА Инфантино.
- 27 марта 2023
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