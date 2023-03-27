Экс-игрок ЦСКА Карсаков: я бы хотел, чтобы Пиняев стал новым лидером сборной России

Бывший советский и российский футболист Дмитрий Карсаков оценил перспективы нападающего сборной России Сергея Пиняева, ставшего самым молодым автором гола в истории национальной команды.

«Я знаю Сергея Пиняева давно — ему тогда ещё было 10–12 лет. Человек прогрессирует, можно только порадоваться за него. Понятно, что надо смотреть, как он будет играть против топ-сборных. Мне было бы интересно посмотреть на него против сборной Франции. Но на данный момент он выделяется — это очень приятно. А как сложится будущее Пиняева… Сергею всего 18 лет, можно только пожелать удачи и прогресса. Я бы хотел, чтобы он стал новым лидером сборной России — у него есть все данные для этого», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.