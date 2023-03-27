«Милан» потерял защитника перед важной игрой с «Наполи»

Французский защитник «Милана» Пьер Калюлю не сможет сыграть против «Наполи» в воскресенье, 2 апреля. Игрок получил травму правого голеностопа, сообщает L’equipe.

Калюлю был вызван на сборы французской молодёжки, но по прибытии ощутил дискомфорт в правой ноге. В целях предосторожности тренерский штаб молодёжной сборной Франции не стал использовать игрока в товарищеском матче с Англией в субботу (0:4).

Новые тесты будет проведены через неделю, а пока «Милану», который занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии и не выиграл ни одного из четырёх последних матчей во всех соревнованиях, придётся обойтись без одного из важных игроков линии защиты. На счету 22-летнего Калюлю 27 матчей в Серии А и один забитый гол. Кроме того, француз выходил в старте в восьми играх Лиги чемпионов в текущем сезоне.