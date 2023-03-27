Александр Канищев: игра сборной России с Ираком — печальное зрелище. Вагон проблем

Бывший советский футболист Александр Канищев поделился впечатлениями от игры сборной России в товарищеской встрече с Ираком.
«Вагон проблем в игре сборной России. Играли очень плохо, особенно первый тайм. И это с учётом того, что соперник не самого сильного уровня, более того — он слабый. А российская команда выглядела на их фоне ещё слабее. Во втором тайме повезло — забили, и игра немного поменяла характер. Но в целом печальное зрелище. Не хватало мастерства и самоотдачи — таков наш уровень. Понятно, что все эти игры товарищеские и никого из футболистов не возбуждают. Если бы играли с командами более классными, то эмоциональный настрой был бы другим. Но в данном случае настроя не было. А касательно нехватки мастерства — это наш сегодняшний уровень», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 27 марта 2023
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