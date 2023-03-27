«ПСЖ» хочет купить защитника «Наполи» Ким Мин Джэ
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«ПСЖ» проявляет интерес к центральному защитнику «Наполи» Ким Мин Джэ. Об этом сообщает Footmercato.
Парижский клуб хочет усилить центр обороны, поскольку в руководстве «ПСЖ» сомневаются в дальнейшей судьбе Преснела Кимпембе и Серхио Рамоса в команде. Сообщается, что в контракте Ким Мин Джэ предусмотрен пункт о выкупе иностранными командами за сумму около € 52,5 млн. Помимо защитника «Наполи», «ПСЖ» рассматривает Гонсалу Инасио из «Спортинга» и Пау Торреса из «Вильярреала».
Ранее сообщалось, что интерес к Ким Мин Джэ проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Сам защитник заявил, что его уход из «Наполи» ближайшим летом маловероятен. Портал Transfermarkt оценивает южнокорейского футболиста в € 50 млн.
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