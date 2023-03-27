Скоулз обругал Конте в соцсети, но поспешно удалил гневный пост

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал Антонио Конте, уволенного из «Тоттенхэма». Легенда «красных дьяволов» употребил несколько грубых словечек, но почти сразу же удалил свой пост из соцсети, пишет Football-italia.
Конте официально покинул пост тренера «шпор» в ночь с воскресенья на понедельник, 27 марта, ровно через неделю после своей гневной тирады о недостаточных амбициях клуба и плохих игроках, которую спровоцировала ничья с «Саутгемптоном» (3:3). Именно эта речь зацепила Скоулза, который, отметив в своём аккаунте новость об увольнении, набросился на Конте с критикой.
«Когда менеджера увольняют, все винят в этом подбор игроков… а топ-менеджер винит в провале отсутствие амбиций. Почему тренеры, улыбаясь и пожимая руку игроку на пресс-конференции, не говорят: «Мне не нравится этот игрок, я думаю, что в конечном итоге из-за него меня уволят». Нет, мы слышим это нытьё от каждого старого ублюдка, как только он будет уволен», – цитирует издание удалённый пост Скоулза.
Пол пошутил, что Конте должен был признать, что ему не нравятся новобранцы в тот момент, когда они присоединились к клубу, а не в середине сезона.
Камнем преткновения между Конте и боссом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви, вероятно, стал Ришарлисон, на которого потратили почти половину суммы, предназначенной на усиление состава (60 млн фунтов стерлингов). На недавней пресс-конференции Конте ругал бразильца за отсутствие формы на протяжении всего сезона.
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