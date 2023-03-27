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Скоулз обругал Конте в соцсети, но поспешно удалил гневный пост

Скоулз обругал Конте в соцсети, но поспешно удалил гневный пост
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал Антонио Конте, уволенного из «Тоттенхэма». Легенда «красных дьяволов» употребил несколько грубых словечек, но почти сразу же удалил свой пост из соцсети, пишет Football-italia.

Конте официально покинул пост тренера «шпор» в ночь с воскресенья на понедельник, 27 марта, ровно через неделю после своей гневной тирады о недостаточных амбициях клуба и плохих игроках, которую спровоцировала ничья с «Саутгемптоном» (3:3). Именно эта речь зацепила Скоулза, который, отметив в своём аккаунте новость об увольнении, набросился на Конте с критикой.

«Когда менеджера увольняют, все винят в этом подбор игроков… а топ-менеджер винит в провале отсутствие амбиций. Почему тренеры, улыбаясь и пожимая руку игроку на пресс-конференции, не говорят: «Мне не нравится этот игрок, я думаю, что в конечном итоге из-за него меня уволят». Нет, мы слышим это нытьё от каждого старого ублюдка, как только он будет уволен», – цитирует издание удалённый пост Скоулза.

Пол пошутил, что Конте должен был признать, что ему не нравятся новобранцы в тот момент, когда они присоединились к клубу, а не в середине сезона.

Камнем преткновения между Конте и боссом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви, вероятно, стал Ришарлисон, на которого потратили почти половину суммы, предназначенной на усиление состава (60 млн фунтов стерлингов). На недавней пресс-конференции Конте ругал бразильца за отсутствие формы на протяжении всего сезона.

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