Масалитин: в матче с Ираком сборная России показала себя получше. Но огрехи всегда будут

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин проанализировал игру сборной России в товарищеском матче с Ираком.

«Проблемы будут всегда, как и всегда надо стремиться к лучшему — это футбольный закон. Сборная России в матче с Ираком показала себя уже получше: были хорошие комбинации, взаимопонимание впереди. В первом тайме очень активны были Пиняев и Обляков — играли краями, обостряли, но до логического завершения, к сожалению, не довели. Розыгрыш мяча от ворот — большой минус, Песьяков пару раз чуть не «привёз» голы. Сказывается несыгранность нашей командой, хоть и были пары-тройки из одних клубов, но они стабильности не приносили. Были ошибки, особенно сзади, когда Осипенко пропустил себе за спину и нападающий вышел один на один. Но огрехи всегда будут — поэтому и нужны такие товарищеские матчи, чтобы их устранять.

Во втором тайме поменяли центр поля, вышел Миранчук — игра пошла веселее, более комбинационно. Ярко себя проявил Пиняев своими нестандартными действиями, обводками, гол забил, был активен. И в целом во втором тайме команда чувствовала себя поувереннее», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.