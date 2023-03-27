Хаджи: удивлён, что на Россия — Ирак пришло мало людей. Билеты были всего по 600 рублей

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о посещаемости матча Россия — Ирак (2:0).

«На матче Россия — Ирак не требовался паспорт болельщика: я удивлён, что пришло так мало людей. Либо не соскучились по сборной, либо не верят в неё. Или факт того, что в сборной России только два игрока из «Зенита» так повлиял на питерскую публику — не знаю. Почему бы не прийти в выходной день на стадион-красавец и не поболеть за своих, тем более билеты были всего по 600 рублей.

Наверное, и уровень соперника сказался: помню, когда в 1965 году к нам приезжала сборная Бразилии, билеты разобрали за месяц до игры. Они стоили немного — 1 рубль и 20 копеек, но потом перекупщики толкали их за 25 рублей. И всё равно на стадионе было 110 тысяч зрителей. Это тоже была товарищеская игра, но то была Бразилия: сам Пеле, Гарринча и другие. Уровень команды соперника всегда привлекает больше людей», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.