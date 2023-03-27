«Милан» жаждет сохранить Диаса, но последнее слово будет за «Реалом»

Нападающий «Милана» Браим Диас не против продлить карьеру в Серии А, если это станет возможным. «Россонери» также с радостью оставили бы игрока на «Джузеппе Меацца» после окончания сезона из-за его яркой игры в последних важных матчах, но операция по сохранению футболиста начинает выглядеть немного сложной, сообщает La Gazzetta dello Sport.

К концу этой кампании Диас закроет третий сезон подряд, проведённый за «Милан», но права на игрока по-прежнему принадлежат «Реалу», и его контракт со «сливочными» действителен до лета 2025 года. У «Милана» есть возможность приобрести Диаса за € 22 млн, однако по условиям договора «Королевский клуб» оставляет за собой возможность немедленно выкупить Диаса обратно за € 26–27 млн.

Итальянское издание считает, что благодаря этому пункту именно за «Реалом» будет последнее слово в переговорах. Мадрид, следовательно, может принять решение вернуть футболиста в Испанию хотя бы ради того, чтобы продать его за более высокую цену или, например, обменять на Джуда Беллингема с доплатой.

У «россонери» не так много аргументов в этом споре, и всё же отношения между двумя самыми успешными клубами в истории Лиги чемпионов остаются хорошими, так что они всё ещё могут прийти к альтернативному соглашению.