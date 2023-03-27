«Борнмут» продлил контракт с Нето до 2026 года

Клуб английской Премьер-лиги «Борнмут» подписал новый трёхлетний контракт со своим вратарём и капитаном Нето, сообщает официальный сайт «вишен».

33-летний футболист перешёл в «Борнмут» в августе 2022 года из «Барселоны» на правах свободного агента и провёл 18 матчей во всех соревнованиях. Опытный голкипер, выступавший за сборную Бразилии на взрослом уровне, на протяжении карьеры также защищал цвета «Валенсии», «Ювентуса» и «Фиорентины».

Как отмечает пресс-служба «Борнмута», в клубе ценят не только отличную игру Нето, но и его человеческие качества – говорящий на четырёх языках футболист является душой команды. «Мы выложимся на 100%, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге», – прокомментировал своё решение Нето.

«Борнмут» занимает 19-е место в таблице АПЛ, но всего одно очко уступает «Лестеру», идущему 17-м.